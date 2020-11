Vuurtoren Guillaume Bijl nieuwe blikvanger in De Haan

Westtoer, de Provincie West-Vlaanderen en het gemeentebestuur van De Haan openen een nieuwe uitkijktoren in Vosseslag (De Haan), in het kader van Horizon 2025. De gerenommeerde kunstenaar Guillaume Bijl zorgde voor het ontwerp van deze ‘eyecatcher’.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De huidige tijden bewijzen nog maar eens dat het enorm belangrijk is dat we extra inzetten op beleving in de eigen provincie. Met Horizon 2025 investeren de Provincie en Westtoer samen maar liefst 4 miljoen euro in de landschapsbeleving in de toeristische regio’s.”

56 trappen leiden de bezoeker naar het ‘vuurtorenhuisje’ op 10 meter hoogte waar ze kunnen genieten van een adembenemend uitzicht.

Marleen De Soete, schepen van toerisme: “The sky is the limit. Deze imposante uitkijktoren wordt een echte eyecatcher voor Vosseslag en een van de mooiste blikvangers aan onze Belgische kust. Voorbijgangers kunnen in de toekomst de toren beklimmen om te genieten van de prachtige omgeving”. In het voorjaar 2021 zal er nog een officiële inhulding plaatsvinden.

Kunst aan zee

Met deze opening blikken we stilaan vooruit naar Beaufort, de Kunsttriënnale aan zee, die in 2021 aan de zevende editie toe is. De kustgemeenten en de Provincie West-Vlaanderen zetten opnieuw gezamenlijk de schouders onder de bekende openluchttentoonstelling. Momenteel is de triënnale in volle voorbereiding. De opening is voorzien voor de lente van 2021. De exacte data en de artistieke selectie worden later dit najaar bekend gemaakt.