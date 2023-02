Vuurtoren schijnt binnen in luxe-appartementen: licht wordt deels afgeschermd

Aan de Oostendse vuurtoren is aan de landzijde een afdekplaat voor de ramen geplaatst. Bewoners van een volledig nieuwe wijk, met woontorens tot 25 verdiepingen, klaagden over lichthinder.

De toren wordt dus niet afgebroken, het licht wordt niet gedoofd en blijft in zee schijnen. Maar de buurtbewoners hebben geen last meer van het felle licht dat in hun appartement zou binnenschijnen, zegt het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Het is een tijdelijke oplossing, die later tot een meer structurele definitieve oplossing moet leiden.

Nog dit: de toren heeft niet alleen een grote erfgoedwaarde, maar is nog altijd van belang voor de pleziervaart. Hij is 65 meter hoog, telt 324 treden en leidt sinds 1949 schepen veilig de haven binnen. De vuurtoren werkt volledig automatisch.