Vuurwerk Nieuwpoort door stormweer afgelast

Door de slechte weersomstandigheden is het geplande vuurwerk van vanavond in Nieuwpoort afgelast.

De beslissing werd om veiligheidsredenen genomen. De andere activiteiten op het Hendrikaplein gaan wel gewoon door. Het KMI voorspelt voor de nacht van dinsdag op woensdag rukwinden van 90 tot 120 kilometer per uur. Plaatselijk kunnen ook felle buien en onweer ontstaan. Door de slechte weersomstandigheden zal het geplande vuurwerk in Nieuwpoort niet kunnen doorgaan.

Op oudejaarsavond was de wind ook al spelbreker in Oostende, Brugge, Middelkerke, Westende en Sint-Idesbald. Zaterdag werden de Sylvestervuurwerken in Oostduinkerke eveneens afgelast. De andere activiteiten op het Hendrikaplein vinden vanavond wel gewoon plaats. Vanaf 17 uur trakteert het stadsbestuur op geroosterde sprotjes en warme Rodenbach. Daarna is er in het kader van 'Eindejaar aan zee' nog een optreden van 'Too Sharp'.

