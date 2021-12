Vuurwerk sterk in trek: "Heel hard vieren dit jaar"

Dat blijkt uit de verkoop in de Vuurwerkwinkel in Marke. Heel wat soorten zijn zelfs uitverkocht en de leveranciers kunnen nauwelijks volgen.

"Heel hard vieren dit jaar"

Ook als morgen op het overlegcomité beslist wordt dat we in kleine bubbels de overgang van oud naar nieuw moeten vieren, zal er wellicht een pak meer vuurwerk te zien zijn dan andere jaren.

Zowat alle vuurwerkspektakels zijn afgelast. Maar of je zelf vuurwerk mag afschieten, verschilt van gemeente tot gemeente. In Kortrijk bijvoorbeeld mag op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaar vuurwerk afgeschoten worden. We hebben er heel veel zin in en het gaat hard.

Thomas Desmet van Vuurwerkwinkel: "Zo hard zelfs dat sommige producten voortijdig uitverkocht raken. Gelukkig hebben onze leveranciers voldoende op stock of voorzien we alternatieven. Te zien aan de bezoekers die hier dagelijks over de vloer komen, is het duidelijk dat we dit jaar heel hard gaan vieren. Mensen komen van heel ver."

En ver, dat is ook uit Nederlands. Nederlanders steken de grens over om hier vuurwerk in te slaan maar daar is het eigenlijk verboden.

Batterijen populair

Het hele luide knalvuurwerk wordt niet meer verkocht. Vooral populair zijn de batterijen.

"De vuurpijlen zijn een beetje gepasseerd, ook omdat er een stok naar beneden komt", zegt Thomas Desmet. "Batterijen hebben het voordeel, als je ze een keer aansteekt, dat die een serie schoten afvuurt. Wat heel goed werkt die jaar, zijn combinatiebatterijen, batterijen die gekoppeld zijn aan elkaar."

Als morgen beslist wordt dat we maar met 2 of 3 gezinnen samen mogen komen, zal het toch duchtig knallen op 1 januari om middernacht.

"Ik denk dat zelfs als we morgen naar kleine bubbels gaan, dat er heel wat mensen vuurwerk zullen afsteken in hun tuin om een feestelijk gevoel te hebben thuis."