Vuurzee door brandende vrachtwagen E403

Een brandende vrachtwagen, gevuld met rubberen banden, heeft donderdagavond voor een waar inferno gezorgd op de E403 in Aalbeke. De snelweg bleef vanuit Doornik in de rijrichting Kortrijk meer dan een uur versperd.

De brand brak uit rond half negen donderdagavond. De oorzaak is nog onbekend maar de vrachtwagenbestuurder kon gelukkig nog net op tijd zijn cabine verlaten. De oplegger vol banden was evenwel reddeloos verloren. De vrachtwagen brandde volledig uit, wat zorgde voor een echte vuurzee die minutenlang duurde. Om half tien had de brandweer de brand wel onder controle. Het was vooral erg moeilijk om water tot op de juiste plaats, vlak bij de Lampestraat in Aalbeke, te brengen. Bluswagens moesten af en aan rijden. Een stinkende zwarte rook verspreidde zich over de buurt van Sint-Anna, richting Marke en Bissegem. (Lees verder onder de foto)

E403 versperd, nog hele nacht

Door de brand was de E403 in de richting van Kortrijk de hele tijd versperd. Er vormde zich al snel een file tot in Wallonië. De snelweg werd afgesloten in Dottenijs, om de file niet verder te laten aangroeien. De brandweer kon van uit de richting Kortrijk af en aan rijden met bluswagens. Rond 22 uur kon de file dan oplossen. De wagens en vrachtwagens mochten stapvoets het uitgebrande wrak voorbij rijden. Daarna gaat de snelweg weer dicht, voor de rest van de nacht. De brandweer gaat eerst de lading banden (of wat er van overblijft) uit de oplegger halen en nablussen. Er wordt ook gecontroleerd of er nog schade is aan het wegdek.