Welke effecten heeft Corona gehad op de kostenstructuur en omzet van ondernemingen, handelszaken en horeca, vrije beroepen en diensten? Dat was onderwerp van een grootschalig onderzoek van VVSG.

Tijdens de lockdown heeft 64 procent van de ondernemers in Oostende een omzetdaling van meer dan 50% gehad. Dat ligt min of meer in lijn van de meeste andere centrumsteden. Ook Kortrijk, Ieper, Roeselare en Brugge namen deel aan het impactonderzoek van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Vandaag, tijdens de tweede coronagolf, zegt 28% van de ondernemers in Oostende dat ze meer dan 50% omzetverlies lijden. Het Economisch Huis zal extra ondersteuning bieden.