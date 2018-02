Na 105 jaar doet ketelbouwer Vyncke uit Harelbeke z'n eerste overname. Het koopt zijn Zweedse sectorgenoot Petrobio over.

Petrobio is een onderdeel van de scheepvaartreus Stena. Een jaar lang hebben de onderhandelingen geduurd vooraleer het metaalverwerkend bedrijf Vyncke de stap zette. Petrobio heeft een omzet van 10 miljoen euro en 35 werknemers. De onderneming van het jaar in 2016 wil met de overname zijn actieterrein uitbreiden in Scandinavië.