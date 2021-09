vzw Boven de Wolken dringend op zoek naar geld

De vzw Boven de Wolken is dringend op zoek naar geld. De vzw, die 5 jaar geleden is opgericht in Oostende, fotografeert overleden baby’s - sterrenkindjes - als herinnering voor de ouders.

Sinds de start hebben ze meer dan 3.300 foto’s gemaakt. Alles is gratis, maar met de middelen die Boven de Wolken nu nog heeft, kunnen ze nog amper een half jaar bestaan. Daarom is er een grootschalige reddingsactie op poten gezet: Red Boven de Wolken. Ze willen zo 500.000 euro verzamelen.

"Wij hebben eind juli de boodschap gekregen dat met de middelen die we nu hebben, Boven de Wolken nog een half jaar kan bestaan. En wij kunnen dat niet laten gebeuren", weet Anneleen Fransen van vzw Boven de Wolken.

In afwachting van een structurele oplossing organiseert de vzw daarom een grote reddingsactie via sms en crowdfunding. Vanmiddag staat de teller op bijna 150.000 euro. Alle info vind je op www.redbovendewolken.be.

De vzw is 5 jaar geleden opgericht in Oostende, en in die tijd hebben ze meer dan 3300 sterrenkindjes gefotografeerd. Op 15, 16 en 17 oktober wordt daar in Fort Napoleon bij stilgestaan.