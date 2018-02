Vzw Climaxi laat gevolgen klimaatverandering zien

De problematiek van de verhoging van de zeespiegel door de veranderingen in ons klimaat, is de jongste dagen weer brandend actueel.

Volgens de scenario's zullen steden als Brugge en Oostende op lange termijn onder water staan, voorspellen wetenschappers. De vzw Climaxi liet fotograaf Jo Clauwaert met dit gegeven experimenteren. Het resultaat is een onthutsende serie postkaarten die de ze aan het publiek presenteren als ‘reminder’.

"Het moet de spreekwoordelijke symbolische knoop in de zakdoek zijn die mensen er aan herinnert dat dit tot de mogelijkheden behoort als we het stuur niet omgooien door fossiele brandstoffen te laten waar ze zitten en echt wat te doen voor het klimaat, het openbaar vervoer, energiebezuiniging enz.", zegt Climaxi. De actie is een vervolg op de klimaatactie van Climaxi twee jaar geleden, waarbij aan beleidsmensen 1043 voorstellen tot verandering werden gedaan.

