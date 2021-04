Vzw Groen opnieuw naar Raad van State tegen stadionplannen Blankenbergse Steenweg Brugge

“We stellen vast dat we bij de jongste remediëring van dat plan als vereniging niet gehoord zijn,” zegt Eric Ver Eecke van Groen. “Daarom deze stap, gesteund ook door de lokale landbouwers die in dat gebied willen blijven wonen. We vinden dat de logica en de billijke afweging tussen maatschappelijk en commercieel belang volledig zoek is. We willen daarom de nietigverklaring.”

Eerder al bezwaar

Eerder vernietigde de Raad van State al de bestemming van het gebied, maar Vlaams minister Demir stelde de plannen en de voorschriften bij. Maar een grondeigenaar kan zich niet in de plannen vinden en diende al bezwaar in binnen de termijn van het lopende openbaar onderzoek.

Nu ook de vzw Groen de nietigverklaring vraagt lijkt een nieuw juridisch getouwtrek in de maak.

