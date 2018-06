Vzw's krijgen geld van dierenartsen Sprotje

Tien vzw's die actief zijn rond dierenwelzijn en de opvang van dieren hebben een cheque van minstens 1.000 euro gekregen van de dierenartsenpraktijk Overleie in Kortrijk.

Daar wordt sinds dit weekend Sprotje verzorgd, het katje dat mishandeld werd. Het geld is afkomstig van dierenliefhebbers die Sprotje wilden helpen. Omdat het bedrag de kosten voor de verzorging ruim overschrijdt, besloten de dierenartsen de rest weg te schenken. Het gaat onder meer om dierenasielen in Menen, Zwevegem, Oostende en Gent.

Intussen evolueert Sprotjes toestand goed, maar de verwondingen zijn zwaarder dan aanvankelijk ingeschat. Het grootste deel van de huid aan de linkerflank van de kat is door brandwonden losgekomen. Ook aan de rechterkant is een stuk huid verbrand. Dat houdt in dat Sprotje nog uitgebreid verzorgd zal moeten worden.

