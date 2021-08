W-Festival laat Klein Strand in Oostende volledig vollopen

W-Festival, dat voor het eerst in Oostende plaatsvindt, was meteen een voltreffer. Het Klein Strand, met een capaciteit van 12.000 bezoekers, was volledig gevuld met festivalgangers. Vooral de oudere generatie is opgetogen: livemuziek artiesten uit de jaren ’80 roept veel herinneringen op.

Onder hen bevinden zich ook een pak muziekliefhebbers uit Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk.

