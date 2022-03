W13 wil negen nieuwe overkophuizen om armoede bij jongeren te bestrijden

Twee van de elf 'armoede-antennes' zijn er al: een in Menen en een in Kortrijk. Overkophuizen worden ze genoemd. Hier kunnen jongeren terecht die het mentaal wat moeilijker hebben, maar ook jongeren met financiële problemen.

Materiële nood

"We merken dat jongeren die naar hier komen ook materiële nood hebben. Ze verdienen niet genoeg, hebben te weinig middelen... Ze hebben het eigenlijk moeilijk om financieel te overleven, en daar kunnen wij met de lokale besturen heel veel aan doen", zegt Philippe De Coene, Kortrijks schepen van Armoedebestrijding.

In oktober riep Ethias de Belgische OCMW's op om projecten voor te stellen die armoede bij jongeren bestrijden. Uit meer dan 102 projecten werd W13 tot winnaar gekroond. Met de prijs van 50.000 euro willen ze het initiatief uitbreiden naar negen andere gemeenten, namelijk in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. "Het is de bedoeling om op dezelfde manier te werken en ook in die andere gemeenten nuttig werk te doen om armoede bij jongeren proberen te bestrijden."