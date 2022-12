Waaghalzen gaan ondanks verbod toch schaatsen

Ondanks het schaatsverbod op vijvers en plassen in heel de provincie hebben een aantal waaghalzen zich toch op het ijs begeven. Dat was onder meer het geval op de Blankaart in Woumen bij Diksmuide, maar ook in Zwevegem werd er geschaatst.

De veilige grens van acht centimeter ijsdikte werd in onze provincie ook vandaag nergens gehaald. Dat betekent dat schaatsen op vijvers of andere waterlopen verboden is. De burgemeester van Kuurne, Francis Benoit, roept dan ook op om het ijs niet te betreden. Desondanks wagen sommige mensen zich toch aan een schaatstocht. Zij riskeren daarom een gasboete tot 350 euro.

Wie echt verzot is op natuurijs kon wel naar bijvoorbeeld Kalmthout of Mechelen. Begin volgende week is het overal uit met de pret want dan stijgt de temperatuur fors.