Het waterpeil van beken en rivieren dreigt te hoog te komen te staan, maar de situatie is nog niet kritiek. Op verschillende plaatsen, vooral in het IJzerbekken, is er sprake van waakpeil, dat betekent dat de waakdrempels overschreden zijn.

In de Aarsdamstraat Handzame trad de Handzamevaart gisteren al uit zijn oevers. En ook de Klerkenstraat in Diksmuide had gisteren al te kampen met wateroverlast.

Het blijft dus afwachten wat de komende dagen van neerslag zal brengen. In elk geval is het grondwaterpeil langzaam aan het herstellen, maar voldoende is het nog niet.