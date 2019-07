In Oostrozebeke heeft zich vrijdagmiddag een arbeidsongeval voorgedaan. Een Waalse landbouwer raakte er met z'n hoofd gekneld en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De 56-jarige boer in kwestie was in de Vlasstraat een glazen serre aan het demonteren. DIe had hij gekocht van een collega-landbouwer die stopte met zijn activiteiten. Nadat hij deze serre op een vrachtwagen geladen had, verschoof de lading, waardoor de man met zijn hoofd gekneld raakte.

De andere aanwezigen, enkele vrienden van de man, probeerden hem te bevrijden door de aanhangwagen te laten kippen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de landbouwer naar het ziekenhuis.