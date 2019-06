Waanzin: Bestuurder maakt levensgevaarlijke inhaalbeweging

Op Facebook gaat een filmpje viraal van afgelopen weekend. In het filmpje is te zien hoe een bestuurder een groot landbouwvoertuig inhaalt langs rechts, over een dubbel fietspad.

De beelden werden afgelopen weekend via een dashcam van een achterliggend voertuig gemaakt in Koekelare. De bestuurder probeert eerst enkele keren links in te halen. Maar als dat niet lukt door het verkeer, neemt hij een drastische beslissing. Via de rechterkant van de weg, over het gras en een dubbel fietspad, maakt hij een roekeloze inhaalbeweging.

De beelden worden op Facebook gretig gedeeld. Ook de politie is ondertussen op de hoogte, schrijft Het Laatste Nieuws. De zaak wordt onderzocht.

(beelden via Facebook)