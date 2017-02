Wie nog geen idee heeft hoe de kinderen bezig te houden in de krokusvakantie, kan misschien eens langslopen in het Fort Napoleon in Oostende. Daar loopt een originele tentoonstelling rond de 'Waanzinnige Boomhut'-boeken.

De boeken zijn razend populair bij jonge lezers. Alleen al in Vlaanderen en Nederland zijn er al ruim een half miljoen exemplaren van verkocht.

In het Fort Napoleon in Oostende loopt tot het einde van de paasvakantie nog een expo over de boeken. Je stapt er de wereld binnen van Andy en Terry, twee helden die de gekste dingen meemaken in de jeugdboekenreeks.

De expo is opgevat als één grote boomhut waar in iedere hoek een verrassing wacht. Net zoals in het boek.