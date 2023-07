Waar is de Westhoekwolf naar toe?

Het is al meer dan een maand geleden dat de Westhoekwolf nog eens waargenomen is. Het dier is het laatst gezien in Ruiselede en het zou kunnen dat de wolf daar gestorven is.

Wolven kunnen in principe voor een langere tijd onderduiken, maar geen enkele waarneming in anderhalve maand baart kenners zorgen.

"Het kan zijn dat die nog opduikt in het buitenland, op basis van DNA-stalen die we vinden. Maar als we niets vinden, moet je concluderen dat die gestorven is in Ruiselede, waar die voor het laatst gezien is. Dan is ook kwaad opzet niet uitgesloten", zegt Jan Loos van natuurvereniging Welkom Wolf.

Strafbaar

Het zou ook niet de eerste keer zijn dat wolven hier in Vlaanderen vermoord worden. "Denk maar aan wolvin Naya." Voor de wolvenpopulatie verandert dat niets, maar het is uiterst strafbaar. "Er staan celstraffen op van vijf jaar, en een boete van een half miljoen euro. Het is uiterst illegaal om een Europees beschermd dier te doden", zegt Loos.

Wel is het niet zeker dat de wolf effectief vermoord is. "We hebben al meegemaakt dat een wolf langer dan een half jaar ondergedoken leeft. Maar dat is uiterst zeldzaam. In Vlaanderen zal die niet meer rondlopen.

Goudjakhals

Wolven zijn geen beesten om te settelen in West-Vlaanderen. "Het terrein is te dicht bewoond en de prooien zijn te klein. Daarom trekken ze ook weg", zegt Jan Loos.

Wel rukt de Europese goudjakhals op in onze contreien. Het dier is afkomstig uit Turkije en komt zo tot bij ons. "Het is geen kwestie van: 'komt de jakhals naar hier?', wel: 'wanneer komt de jakhals naar onze regio?'. We zien die al opduiken in al onze buurlanden, dus het is hetzelfde verhaal als bij de wolf."

"Het grote verschil is dat de goudjakhals wel kan nestelen in West-Vlaanderen. "Die is iets groter dan een vos, kleiner dan een wolf, maar heeft dezelfde vereisten als een vos. Die kan zich voeden met kleinere prooien, zoals knaagdieren en lammeren en de jakhals heeft minder oppervlakte nodig."

