Waar kan je straks misschien schaatsen?

Maar dat kan enkel wanneer het lokale bestuur van de stad of gemeente waarin de plas of vijver zich bevindt hier groen licht voor geeft . Schaatsen is dus niet per definitie verboden in die domeinen, maar enkel kan als het lokale bestuur de handhaving en controle van de coronamaatregelen op zich kan nemen. Zo kan bijvoorbeeld de lokale politie ingeschakeld worden.

Raadpleeg de info van de gemeente

De gebieden waarop potentieel geschaatst kan worden, vind je hieronder terug. Maar het is aangewezen de communicatiekanalen van de lokale besturen te raadplegen om er zeker van te zijn dat schaatsen daar effectief toegestaan is. Voorlopig is dat nog nergens het geval.

Assebroekse Meersen (Assebroek)

Bruwaanbos (Ruiselede)

Kasteelvijver Blankaart (Woumen)

Scheldemeersen (Avelgem en Spiere)

Zwinduinen- en polders: hoek Bronlaan – Lippensdreef (Knokke-Heist)

Ook andere gemeenten denken eraan om de schaatsers straks te kunnen verblijden, maar dan alleen als het ijs dik genoeg is. Onder meer de gemeenten Hooglede en Jabbeke.