"Waar is Ken" stelt nieuw album voor

‘Rafelrand’ is de nieuwe cd van de West-Vlaamse electropopgroep “Waar Is Ken?” en die werd voorgesteld in de AB in Brussel met een clubconcert.

Rafelrand is een conceptalbum met de grootstad als thema. En dus klinkt de groep toch wel anders. "We hebben gezorgd om de klanken en instrumenten meer op elkaar af te stemmen", zegt Marlies Dorme van Waar is Ken. "En qua teksten hangt dat ook heel mooi samen". Geerwyn Vandekerckhove: "We hebben dus echt ons eigen ding gedaan. Op de plaat staan zelf twee instrumentale tracks. We hebben geprobeerd om een nieuw digitaal instrument uit te vinden, de hammonizer, die een heel speciale klank en sfeer geeft aan de volledige cd. “Waar Is Ken” hoopt met deze cd de stap naar Nederland te kunnen zetten.