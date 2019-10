Waar moet nieuwe bib in Koksijde komen?

Moet de bibliotheek in Koksijde op dezelfde locatie blijven? Dat is de vraag die de oppositie zich stelt.

De meerderheid wil de nieuwe bib op een nieuwe locatie. Maar volgens de oppositie is de huidige locatie, pal in het centrum ideaal. Meer nog: dat blijkt ook uit een rondvraag bij 220 inwoners. Als de bib dan toch moet verhuizen, dan volgens de oppositie best naar Koksijde-Dorp.