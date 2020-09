In Kortrijk moet je een mondmasker dragen op grote evenementen, in winkelwandelstraten, op markten en in openbare gebouwen. En bovendien mag je in de uitgaansbuurt aan het station ook niet meer stilstaan. In Oostende is het zeker tot en met 8 november, het einde van de herfstvakantie, verplicht om een mondmasker te dragen in het stadscentrum. Zo kan ook de Oktoberfoor op een veilige manier plaatsvinden.