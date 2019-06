Waardevolle archeologische vondsten op woonsite One Broel

Op de bouwsite van het nieuw woonproject 'One Broel' aan de Kortrijkse Leie zijn unieke artefacten opgegraven.

De archeologische vondsten brengen het leven in het 13e eeuws Vlaanderen in beeld. Aan de voet van de Broeltorens werden eeuwenoude houten structuren aangetroffen, onder andere de beschoeiing van de stadsgracht, een binnenhaventje en een aanmeerplek. Maar ook bassins om textiel in te spoelen en bijzondere stukken aardewerk zagen opnieuw het daglicht. (Lees verder onder de foto)

Namaakmunt

Verder werd er ook nog een werpbal gevonden. Dergelijke ballen werden afgeschoten vanuit een gigantische katapult om muren te doorbreken. Eén van de meest opmerkelijke vondsten tussen de vele gevonden munten is een namaakmunt uit de 15de eeuw. Die is uniek want op valsmunterij stond de doodstraf. Intacte namaakmunten zijn dus zeldzaam.