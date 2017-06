Waarmaarde bouwt feestje bij afscheid stroomcentrale

De uren van de stroomcentrale in Ruien, in de buurt van Avelgem, zijn geteld.

Morgen gaan de koeltoren en twee andere toren na 60 jaar tegen de vlakte. Reden genoeg voor een volksfeest morgen in de Avelgemse deelgemeente Waarmaarde. Al moeten de kijklustigen op afstand blijven. De politie zet extra krachten in om alles in goede banen te leiden en de mensen buiten de perimeter te houden.

De centrale is gebouwd in 1958 en wordt al vier jaar niet meer gebruikt. In de plaats komt een industrieterrein. Goed voor de werkgelegenheid, maar Groen vreest voor de mobiliteit in de ruime regio.