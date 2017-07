Een opvallend natuurfenomeen op de Leie in Kortrijk: de rivier ligt er momenteel erg groen bij.

Dat heeft alles te maken met het droge weer die algen vrij spel geven.De plant is duidelijk meer aanwezig dan andere jaren en dat komt door het droge warme weer en het tekort aan regenwater de voorbije dagen. Algen komen het vaakst voor in stilstaand water zoals vijvers en dan zijn pompen een oplossing. De algen zorgen immers voor minder zuurstof voor fauna en flora. Op de Leie zouden de algen weggenomen kunnen worden, maar voorlopig wacht de stad nog even af.