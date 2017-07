Waarom uw bus/tram niet rijdt dit weekend

Een grote vakbondsactie zorgt voor veel hinder bij De Lijn. De kans dat jouw bus/tram niet of te laat rijdt, is groot. Maar waarom staakt het personeel nu juist?

De laatste zuivere loonsverhoging dateert van 2011. Te lang geleden, vindt de vakbond. De vele besparingen die De Lijn doorvoert helpen daar ook niet bij. “Dat heeft een grote impact op de arbeidsomstandigheden. De directie vindt dat normaal en vraagt nog meer,” klinkt het bij ACV.

Verder houdt De Lijn volgens de vakbonden zich niet aan eerdere cao’s. De gevraagde flexibiliteit kan dan ook op weinig bijval rekenen. “Het personeel krijgt een zoethoudertje van €200. Daar hangt wel aan vast dat ze in de toekomst nog zwaardere inspanningen van ons verwachten.” Daarnaast is de geen of weinige werkzekerheid ook een hekelpunt.