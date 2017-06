Waarschuwing voor verhoogde ozonconcentraties

Het warme weer van de voorbije en komende dagen zorgt voor verhoogde ozonconcentraties in de lucht.

Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu Ircel maandag. Mogelijk wordt de Europese informatiedrempel van 180 µg/m² vandaag/maandag al overschreden.

Het wordt vandaag opnieuw erg warm, met maximumtemperaturen van 31 graden in het centrum van het land. Bovendien is het zonnig en staat er weinig wind, waardoor de luchtvervuiling van de voorbije dagen zich kon opstapelen, klinkt het bij Ircel.

Ircel verwacht dat de informatiedrempel wordt overschreven, vooral in het centrum en het noorden van het land is de kans daarop groot. Die waarschuwing geldt ook voor dinsdag, want ook dan bereiken de maxima vlot de 30 graden en staat er weinig wind. Woensdag zou het dan iets minder warm worden, waardoor de luchtkwaliteit volgens Ircel op zijn minst tijdelijk zal verbeteren.

Een te hoge ozonconcentratie kan leiden tot een vermindering van de longfunctie, irritatie van de ogen en van de bovenste luchtwegen. De Ircel raadt iedereen aan om tussen 12 een 22 uur geen langdurige fysieke inspanningen te doen. Mensen die extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen, doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht.