Waarschuwingsfase van warmteactieplan geactiveerd

De waarschuwingsfase moet er onder meer voor zorgen dat instellingen en organisaties die met kwetsbare groepen werken, gepaste maatregelen treffen.

"We starten vandaag de waarschuwingsfase zodat iedereen de tijd heeft om zich voor te bereiden op het warme weer vanaf zondag. Het is de eerste warmtepiek dit jaar met een snelle temperatuurstijging en kort na een koelere periode. Uit de praktijk blijkt dat de bevolking dan nog extra kwetsbaar is", zegt woordvoerder van Zorg en Gezondheid Joris Moonens.

Drink voldoende

Het algemeen advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. "Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten?"

Behalve op het algemene publiek, verenigingen en lokale besturen richt Zorg en Gezondheid zich ook specifiek op organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen. "We vragen hen om hun interne warmteactieplan te activeren, met maatregelen zoals extra sensibilisatie bij hun publiek en personeel, aangepaste activiteiten en warmtewerende maatregelen."