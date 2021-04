Wachten op vaccins in gevangenissen

'Er is commotie ontstaan rond de vaccinatiestrategie in de Belgische gevangenissen. Er zouden 20.000 dosissenbesteld zijn voor de gevangenissen als collectiviteit, maar verdere details zijn er nog steeds niet', aldus ACV- gevangeniswezen.

ACV Openbare Diensten betreurt ten zeerste het uitblijven van communicatie over de vaccinatiestrategie in de gevangenissen. In ons land zijn de gemeenschappen en de gewesten bevoegd voor de vaccinatie. Blijkbaar is het Brusselse gewest momenteel de snelste en de eerste personeelsleden uit de Brusselse gevangenissen werden reeds gevaccineerd.

Veelvuldige besmettingen

Gezien de stijgende cijfers en de veelvuldige besmettingen in de gevangenissen dringt ACV Openbare Diensten er nogmaals op aan om geen versnippering qua vaccinaties te organiseren, maar om het personeel van de gevangenissen als een collectiviteit te beschouwen en zo vlug als mogelijk iedereen te vaccineren.

Lockdown

Al maanden lang vragen wij onze overheid hierover klaar en duidelijk te communiceren, maar tot op heden blijft het angstvallig stil. Nog volgens de vakbond zou er vandaag trouwens opnieuw een gevangenis in lockdown gaan. ACV-Openbare Diensten dringt er nogmaals op aan om snel en duidelijk te communiceren.