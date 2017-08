Wagen belandt in maïsveld in Oostende

Op de Gistelsesteenweg in Oostende is zaterdagnamiddag een personenwagen over de kop gegaan in een maïsveld. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De man reed met zijn BMW in de richting van Gistel. Rond 15 uur verloor hij na een bocht de controle over het stuur. De wagen ging van de baan, gleed tientallen meters verder in de gracht, knalde op een duiker, en ging zo over de kop in een maïsveld. Brokstukken van de duiker werden tot aan de overkant van de straat gekatapulteerd. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer was zijn toestand stabiel.

De lokale politie kwam ter plaatse om de vaststellingen van het ongeval te doen en de straat af te zetten. De Gistelsesteenweg was een tijdlang afgesloten voor het verkeer tussen de Kapittelstraat en de Grintweg.