Wagen belandt in metersdiepe gracht in Bissegem

Het ongeval gebeurde vrijdagavond iets voor halfnegen, toen de bestelwagen uit de richting van Menen kwam en de A19 volgde richting de R8 buitenring. Om onbekende reden verloor de bestuurder ter hoogte van Bissegem de controle over het stuur, knalde tegen een verkeersbord rechts van de snelweg en dook daarna het struikgewas in, om uiteindelijk metersdiep tot stilstand te komen in een gracht.

Geen zwaargewonden

Omdat gevreesd werd voor geknelden inzittenden, werden brandweer, ziekenwagen en een MUG-team ter plaatse gestuurd, maar bij hun aankomst was de bestuurder reeds op eigen kracht uit het voertuig geklauterd. Hij werd zonder uiterlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht voor een medische check-up. Door het ongeval was een tijdlang slechts 1 rijstrook vrij voor het verkeer richting Kortrijk, maar dit veroorzaakte weinig verkeershinder. Een uurtje later was de snelweg terug volledig vrij.