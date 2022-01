Wagen blijft koning van woon-werkverkeer in onze provincie

Het voorbije jaar hebben alweer meer mensen een wagen van het werk gekregen: 20,1 % van alle bedienden in West-Vlaanderen heeft ondertussen een bedrijfswagen, een record. Het openbaar vervoer krijgt dan weer klappen: nog slechts 3,9 % van de West-Vlaamse werknemers rekent al eens op trein, tram of bus om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van hr-dienstenbedrijf Acerta die de mobiliteitsgewoontes van 330.000 Belgische werknemers in kaart brengt, waaronder 44.000 actief in West-Vlaanderen.

Coronavirus drukt stempel

Voor het tweede jaar op rij heeft het coronavirus zijn stempel gedrukt op onze maatschappij, en dus ook op de manier waarop we naar het werk pendelen. We gingen dan wel minder naar kantoor in 2021, maar aan Koning Auto heeft de crisis niet geraakt, integendeel. Als we vorig jaar toch naar de werkvloer gingen, gebeurde dat door 80,8 % van de werknemers van West-Vlaanderen met de auto. 65,3 % koos altijd voor de auto om zich naar de werkvloer te verplaatsen. En weer kregen in 2021 meer bedienden een wagen van het werk ter beschikking: 20,1 % van de West-Vlaamse bedienden heeft een bedrijfs-/salariswagen.