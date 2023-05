Vanmorgen is een auto uitgebrand op de E40 in Adinkerke. Hij stond op de pechstrook enkele honderden meter voor de afrit in de richting van Frankrijk.

Toen de brandweer van de zone Westhoek ter plaatse kwam, stond de wagen al in lichterlaaie. De brandweer plaatste een signalisatiewagen en sloot de rechter rijstrook af voor de bluswerken.

Een vrachtwagenchauffeur was even daarvoor gestopt op de pechstrook en zag een andere wagen met daarin drie inzittenden plots wegrijden. Of die iets met de voertuigbrand te maken hebben, is voorlopig niet bekend.