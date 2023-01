Wagen brandt volledig uit op E403 in Oekene

Deze ochtend is een witte Honda langs de E403 ter hoogte van het tankstation in Oekene volledig uitgebrand. De bestuurder botste eerst tegen de vangrail waarna de wagen vuur vatte.

Het ongeval gebeurde zondagochtend om 9u15 op de E403 in de richting van Kortrijk. Volgens de brandweer zou de bestuurder van de witte Honda even verstrooid geweest zijn waardoor hij van de snelweg afweek. De wagen botste nadien tegen de vangrail en vloog uiteindelijk in brand op de rechterrijstrook van de snelweg.

Geen gewonden

De brandweer had de vlammen snel onder controle en konden de wagen naar de pechstrook verplaatsen. Bij het ongeval vielen er geen gewonden. De bestuurder kon de wagen op tijd verlaten.