Wagen brandt volledig uit in Rekkem

Op de oprit van bandenbedrijf Q-team in Rekkem is zondagnamiddag rond 14 uur een wagen volledig uitgebrand.

“Ik was net de snelweg afgereden en wilde de N58 nemen richting Rekkem, toen ik plots een brandgeur opmerkte en voelde dat er met mijn wagen iets niet in orde was. Meteen ben ik het bedrijventerrein opgedraaid en mijn wagen op deze oprit parkeren”, vertelt de bestuurder die afkomstig is uit Waregem.

De man kon nog nog net enkele spullen uit de wagen halen en de brandweer verwittigen. Enkele seconden later stond het voertuig in lichterlaaie. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand snel onder controle, maar de wagen brandde volledig uit.