Wagen breekt in twee bij ongeval in Poelkapelle

Iets voor 2 uur deze nacht werden de bewoners van de Wallemolenstraat in Poelkapelle opgeschrikt door een spectaculair ongeval. Een van de inzittenden van de wagen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De 23-jarige bestuurder van een Mercedes verkeek zich in de Wallemolenstraat grondig op een vluchtheuvel, raakte van de weg af, reed een brievenbus aan diggelen en belandde tegen een elektriciteitspaal. De wagen brak door de klap zowaar in twee. Ook een aantal andere wagens deelden in de klappen en raakten beschadigd door rondvliegende brokstukken.

Zwaargewond

De ambulanciers konden de bestuurder uit Poelkapelle en zijn 19-jarige passagier uit Torhout, vlot uit het wrak bevrijden. De bestuurder liep relatief lichte verwondingen op, maar zijn passagier werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Gelet op de nachtklok werd ook een pv opgesteld voor een inbreuk op de coronamaatregelen.

Elektriciteitspanne

Door het ongeval zaten de buurtbewoners ook urenlang zonder stroom. Pas nadat het wrak weggetakeld was, kon Fluvius beginnen met de herstellingswerken aan het elektriciteitsnet.