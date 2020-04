Wagen gaat van snelweg af, bestuurder gekneld

Ter hoogte van Moorsele week de man omstreeks halfnegen in onduidelijke omstandigheden van zijn koers af en dook het struikgewas in. Het voertuig ging hierdoor over kop en kwam enkele tientallen meters verder op zijn dak tot stilstand in een gracht.

De brandweer, ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse en bevrijdden de man uit het totaal verhakkelde voertuig. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna voor verdere verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn verwondingen zouden op het eerste zicht meevallen.

Bij het ongeval raakten geen andere voertuigen betrokken.