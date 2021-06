Wagen kantelt in Bulskamp

Nadat een bestuurster afgelopen nacht tegen een betonnen paaltje ramde, kantelde ze met haar wagen over de kop. Een buurtbewoner snelde te hulp en kon de vrouw bevrijden uit de auto. Ze werd lichtgewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

De bestuurster moet de controle over het stuur verloren hebben, waarna ze dicht bij het centrum van Bulskamp op een betonnen paaltje botste. De klap deed haar wagen kantelen en rukte ook het paaltje los uit de grond.

Een omwonende buurtbewoner hoorde het ongeval gebeuren en kwam de deur openmaken zodat de vrouw bevrijd kon worden. Kort nadien arriveerde de brandweer, en de vrouw werd met een ziekenwagen naar het ziekenhuis in Veurne gebracht.

Naast de wagen zelf en de paal, die als verkeersremmer dient, raakte ook een geparkeerde wagen in de buurt licht beschadigd. Door het ongeval was de Beauvoordestraat in het centrum van Bulskamp een tijdlang afgesloten tot de vaststellingen en de takeling afgelopen waren. De brandweer maakte de weg ook nog vrij van weggeslingerde brokstukken van de wagen.