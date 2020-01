Wagen knalt tegen woning in Oudenburg

In de Stationsstraat in Oudenburg is zaterdag een personenwagen tegen de gevel van een woning gereden. De vrouw raakte niet gewond, maar de schade aan het huis is aanzienlijk.

Ter hoogte van huisnummer 98 verloor de bestuurster van de Peugeot 108 om nog onduidelijke reden de controle over het stuur. Waarschijnlijk is de 39-jarige vrouw in slaap gevallen. Ze houdt geen verwondingen over aan het ongeval, maar de ravage is groot. Er is veel schade aan de woning.

“Ik zat net met onze dochter in de living toen het ongeval gebeurde. De gevel is vijftien centimeter verschoven. De schade is op sommige plekken tot binnen te zien aan de barsten en openingen”, reageerde de bewoonster.

De lokale politie Kouter kwam ter plaatse om de vaststellingen van het ongeval te doen. De brandweer stond in voor de reiniging van de weg en controleerde de stabiliteit van de gevel en de woning.