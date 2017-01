Aan de Sprietestraat in Desselgem is zondagavond omstreeks 21u een ongeval gebeurd.

De chauffeur van een personenwagen verloor in een bocht de controle over het stuur. Hierdoor ramde het voertuig eerst een betonnen afsluiting om uiteindelijk op zijn zijkant tot stilstand te komen op een lager gelegen stuk grond. Omwonenden die de klap hoorden, snelden ter hulp en konden de bestuurder uit de wagen helpen. De man werd daarna gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens buurtbewoners wordt er in de Sprietestraat vaak te snel gereden en gebeuren er wel vaker ongevallen.