Wagen ramt garagepoort van bejaarde vrouw in Tielt

Zaterdagavond reed een BMW met drie inzittenden in op een brievenbus en kwam daarna terecht tegen de garagepoort van een alleenstaande woning in Tielt.

Het was omstreeks 22.50 uur toen de buurt werd opgeschrikt door de enorme knal op het gehucht De Ratte in Tielt. In de wagen zaten drie jonge mensen waarvan een iemand zelfstandig uit het wrak kon klauteren. De brandweer moest de twee andere inzittenden uit de BMW bevrijden. De slachtoffers kregen ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werden vervolgens naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht.

De bestuurder kwam uit de Burgemeester A. Guilbertlaan die uitgeeft op de Wingenseesteenweg. De bestuurder moest afslaan naar links of rechts maar reed in de plaats tegen een hoge snelheid rechtdoor. De wagen botste eerst op de gemetselde brievenbus van een 81-jarige vrouw waardoor de klap gedeeltelijk werd gebroken. De wagen, waarvan intussen het linkervoorwiel was afgekraakt, tolde en plofte tegen de dubbele houten garagepoort van de villa van de bejaarde vrouw.

De houten garagepoort werd helemaal naar binnen geduwd. Ook het metselwerk van de voorgevel liep schade op. Het is niet de eerste keer dat op deze plaats een ongeval gebeurt, wel was de schade nog nooit zo aanzienlijk.