Wagen rijdt in op agent, in Oostende, en vlucht weg

Rond middernacht is een Mercedes op de vlucht geslagen toen de politie het voertuig in Oostende wilde controleren.

De wagen reed aan hoge snelheid en met deels gedoofde lichten weg. Daarbij probeerde de bestuurder ook in te rijden op een agent. Het voertuig crashte uiteindelijk in een weide aan de Kalkaartweg in Middelkerke. De bestuurder kon niet meer aangetroffen worden. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot doodslag, maar voorlopig kon nog geen verdachte ingerekend worden.