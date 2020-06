Wagen vat vuur na uitwijkmanoeuvre in Marke

De bestuurder van de Renault Captur en zijn vriendin waren na een avondje uit omstreeks kwart voor vier onderweg naar huis uit toen het mis liep. “Toen we bijna aan mijn appartement waren, besliste m’n vriendin om toch thuis te slapen, dus reed ik gewoon verder. Maar nauwelijks enkele honderden meter verder, moest ik plots remmen en uitwijken voor een kat of konijn die de weg overliep, waardoor mijn wagen eerst op de boordsteen rechts van de weg terecht kwam en daarna tegen een verlichtingspaal knalde. En meteen waren er die vlammen”, getuigde de bestuurder, die na het ongeval net als zijn vriendin in shock verkeerde.

Wagen in lichterlaaie

De verlichtingspaal knakte door het ongeval af en kwam in het veld rechts van de weg terecht. Buurtbewoners werden wakker van een enorme knal en verwittigden de brandweer. Toen die aankwam, stond het voertuig reeds in lichterlaaie. “Het mag een wonder heten dat die mensen niet gewond raakten en op eigen kracht uit het voertuig raakten. Een wagen kan je vervangen, een mensenleven niet”, reageerde een buurtbewoner.

"Niet meer remmen"

“De volgende keer rem ik niet meer voor overstekende dieren, da’s nu wel zeker”, reageerde de jonge bestuurder nog. Naast de brandweer kwam ook een ploeg van Fluvius ter plaatse om de afgeknakte verlichtingspaal te beveiligen. De Markebekestraat bleef door het ongeval enige tijd afgesloten, maar gezien het vroege uur veroorzaakte dit nauwelijks verkeershinder.