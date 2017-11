Wake Ann-Laure vrijdag om 19u

In Oostnieuwkerke start de wake voor Ann-Laure Decadt die omkwam bij de terreurdaad in New York op vrijdag 10 november om 19u op het dorpsplein aan de kerk. Dat laat de Stadense burgemeester Francesco Vanderjeugd weten.

"De wake is een krachtig signaal tegen zinloos geweld naar aanleiding van de aanslag in New York", zegt burgemeester Vanderjeugd. "De tocht start vrijdagavond om 19u aan de kerk op het dorpsplein. Het parcours loopt over 1,5 kilometer. Na de optocht verzamelen we opnieuw aan de kerk voor een intogen moment. Iedereen is welkom."

Te voet of met fiets

De burgemeester vraagt dat de mensen zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar het centrum komen. Er is parkeerplaats voorzien in de Westrozebekestraat en de Sleihagestraat. Die zullen tijdelijk éénrichtingsverkeer toelaten.

Toestemming van familie

De wake is een initiatief van vrienden en kennissen van Ann-Laure, met toestemming van de familie. Wie wil kan zich zijn of haar aanwezigheid bevestigen via de Facebook-pagina van de Gemeente Staden.

Slachtoffer van terreur

Ann-Laure Decadt (31) kwam vorige week om het leven bij een terreuraanslag in New York. Ze werd op haar fiets moedwillig aangereden door de pickup-truck van de dader. Ann-Laure was op citytrip met haar moeder en zus. Ze is mama van twee kindjes.