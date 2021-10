Wakosta? Leerlingen leren omgaan met geld op budgetbeurs

Op de geldbeurs in het Sint-Jozefsinstituut doen de jongeren onder meer virtuele inkopen via een app. Zo leren ze omgaan met inkomsten en uitgaven. Wat is de prijs van een brood of hoeveel moet ik betalen om een huis te huren? Eveline Bohez, BudgetInZicht: "Het is eigenlijk te weten komen hoe je alleen thuis moet wonen. En ook hoeveel alles kost, wat er allemaal bij komt kijken: vervoer, telefoon, internet, huishuur." (lees verder onder de foto)

Hoewel de leerlingen op de hoogte zijn van de meeste prijzen, zoals bijvoorbeeld van een brood, schrikken ze er wel van hoeveel het kost om een woning te huren. Delphine Chebli, leerling: "Je ziet een mooi huis staan, het kost niet veel, maar wat er allemaal achter zit, kost wel veel. Er zijn nog veel kosten zoals gas, water en elektriciteit."

Op het einde van hun virtuele aankopen is het voor sommigen dan ook schrikken: ze staan in het rood.