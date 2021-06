Walking Museum: Beleef kunst en legendes virtueel in Damme

In Damme gaat dit weekend het project "Walking Museum" van start.

Via de technologie van de Augmented Virtual Reality op de smartphone wordt het verhaal van Tijl Uilenspiegel verteld. Personages van beroemde kunstwerken van Bruegel komen daardoor tot leven. Op grote panelen in de buitenlucht kun je straks kennismaken met de kunst en geschiedenis van Vlaanderen in de 16de eeuw toen Tijl zijn avonturen beleefde.

Straks meer