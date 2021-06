Walking Museum: Tijl Uilenspiegel komt tot leven in Damme

Tijl Uilenspiegel is onlosmakelijk verbonden met Damme. En vanaf zaterdag komt hij er ook letterlijk tot leven in schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. Al wat je moet doen is de app downloaden op je smartphone of tablet, en die dan voor één van de schilderijen houden in het centrum van Damme. Dat wordt zo nog net iets meer een openluchtmuseum. (lees verder onder de foto)

In het centrum van Damme komen er drie zulke schilderijen, en ’t is de bedoeling om nog verder uit te breiden naar 10, in de ruime regio. En ook al is het schelmenverhaal van Tijl Uilenspiegel al 500 jaar oud, toch blijft het altijd actueel, en krijgt het nu nog eens een extra dimensie.

Crowdfunding

Naast Tijl Uilenspiegel, leer je dus ook de werken van Pieter Bruegel de Oude beter kennen en de geschiedenis van Vlaanderen in de 16de eeuw. Het project kwam dankzij crowdfunding tot stand. De app is vanaf 5 juni beschikbaar.