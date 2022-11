Walrus Thor zwemt voorbij Belgische Kust

Begin deze week werd op zo’n 15 kilometer van onze Belgische kust, in Westkapelle in Zeeland, een walrus gespot. Nu blijkt dat het dier intussen in Franse wateren zwemt en dus ook ons land gepasseerd is.

Walrussen leven normaal gezien tussen het drijfijs in de Noordelijke IJszee. Het is dus behoorlijk uitzonderlijk dat er eentje naar de Noordzee afgedwaald is. Deze walrus werd voor het eerst op het strand van Petten in Noord-Holland gespot. Daar kreeg de kolos de naam Thor. Van Petten trok Thor naar Neeltje Jans in Zeeland om vervolgens uit te rusten op het strand van Westkapelle. Op dit moment verblijft de walrus voor de kust van Dieppe, in Normandië. Dat wil zeggen dat Thor in alle stilte onze kust voorbij gezwommen is.