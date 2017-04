Veel Walvisspotters met telescopen en fototoestellen gisteravond aan het casino in Middelkerke. Een Groenlandse Walvis zwom een 400-tal meter voor de kust in zee heen en weer.

Het gaat wellicht om een verdwaald exemplaar, want de soort komt hier niet voor en het is trouwens de eerste waarneming van een Groenlandse Walvis voor onze kust. Zowat om de 10 minuten duikt de Groenlandse Walvis even uit het water op en dan is hij weer eens water komt spuiten.